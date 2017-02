245 fermi da inizio violenze in banlieue

Sono 245 i fermi scattati in Francia per gli incidenti e la guerriglia urbana in banlieue dall'inizio dell'affaire Théo, il giovane di 22 anni di Aulnay-sous-Bois brutalizzato e, secondo l'accusa, stuprato da quattro agenti durante un fermo di polizia.