Aarau: famiglia di cinghiali passeggia per la città

Avvistamento fuori dal comune per le telecamere di sorveglianza della polizia comunale di Aarau: una famiglia di sette cinghiali è stata filmata martedì scorso verso le 2 di notte mentre passeggiava in una strada del centro storico della località argoviese.

Già qualche anno fa alcuni cinghiali erano apparsi in un altro quartiere della città, anche in quell'occasione era la scrofa a guidare il branco.

Grazie alla loro "furbizia" e capacità di adattamento i cinghiali prosperano in Svizzera, malgrado i molti ostacoli sul territorio e una geografia non particolarmente favorevole. Questi artilodattili non hanno nemici naturali e secondo gli esperti non ci sono alternative alla caccia per far fronte alla loro notevole prolificità. Ogni anno i cinghiali possono raddoppiare o triplicare la popolazione.

Nel canton Argovia essi si trovano in genere a nord dell'autostrada A1 e provocano gravi danni alle coltivazioni. Ogni anno oltre un migliaio sono abbattuti dai cacciatori. I danni sono valutati a circa mezzo milione di franchi all'anno.