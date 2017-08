Abu Mazen: Isis perderà quando ci sarà la Palestina

"Il terrorismo dell'Isis finirà anche in Europa quando terminerà l'occupazione della Palestina". A dirlo è Abu Mazen, presidente dell'Autorità nazionale palestinese, in un'intervista al quotidiano italiano Il Fatto Quotidiano.

"La fine dell'occupazione israeliana della Palestina sarebbe la chiave per debellare l'Isis, al Qaeda e gruppi simili. Stiamo lavorando con decine di Stati di tutto il mondo per sconfiggere il terrorismo", ribadisce Mazen. "Hamas fa parte del popolo palestinese e non li consideriamo terroristi. Però chiediamo ad Hamas di accettare il nostro programma politico e le elezioni".

Con Israele "stiamo cercando di raggiungere la pace con legittimità internazionale, con l'iniziativa araba e con gli accordi già firmati: la soluzione sono i due Stati, Israele e Palestina, vicini in pace e sicurezza. Ma è chiaro - evidenzia Mazen - che il governo israeliano del premier Netanyahu non crede più alla soluzione dei due Stati: è un rischio per il processo di pace perché la situazione reale sul terreno è quella di uno Stato, Israele, che applica un sistema di apartheid e non possiamo accettarlo".

"Il nostro auspicio è quello di arrivare a un accordo storico con il supporto e l'approvazione del presidente americano Donald Trump: una Palestina indipendente sul confine del 1967 con Gerusalemme Est capitale", prosegue Mazen. Quanto a Barack Obama, "ha fatto del suo meglio, ma anche con lui gli Stati Uniti non hanno fatto quanto necessario per porre fine all'occupazione e per la soluzione dei due Stati".