Abu Mazen scrive a Trump, 'non trasferite l'ambasciata Usa'

Nuovo appello di Abu Mazen al presidente eletto Donald Trump affinché si astenga dal trasferire la sua ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme.

Secondo l'agenzia ufficiale Wafa, il presidente palestinese gli ha inviato una lettera in cui avverte che una mossa del genere avrebbe "un impatto disastroso" sul processo di pace, sulla soluzione dei due Stati e sulla stabilità e sicurezza dell'intera regione, in quanto la decisione israeliana di annettere Gerusalemme est - afferma - è in contrasto con il diritto internazionale".

La Wafa precisa che Abu Mazen ha inoltrato messaggi analoghi anche ai dirigenti di Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e all'Unione Europea.