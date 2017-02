Accu Holding Emmenbrücke (LU): pronunciato il fallimento

I termini della moratoria concordataria sono scaduti lunedì. Il gruppo aveva indicato che non ne avrebbe chiesto una proroga dato che gli obiettivi principali che aveva prefissato sono stati raggiunti: si tratta in particolare della vendita della società Nexis, di cui Accu Holding deteneva una grossa quota.

La società lucernese era già scomparsa dalla borsa svizzera: l'autorità di sorveglianza di SIX Swiss Exchange aveva fissato al 28 aprile il termine per l'abbandono del mercato. Le azioni erano state sospese il 3 gennaio, dopo che la società era venuta meno ai suoi obblighi in materia di quotazione.

L'azienda, attiva nei settori dei filati industriali e delle tecnologie delle superfici, è alla deriva dall'11 aprile dell'anno scorso, quando era balzata in primo piano la notizia dell'apertura di un'inchiesta contro il presidente del consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza, che aveva poi rassegnato le dimissioni il giorno seguente.