Actelion: nuova CEO, si vuole crescere non licenziare

Il colosso americano Johnson & Johnson (J&J) ha acquisito la basilese Actelion non per risparmiare ma per crescere ulteriormente. Lo ha detto in un'intervista al domenicale "NZZ am Sonntag" la britannica Jane Griffiths, nuova direttrice generale dell'azienda renana.