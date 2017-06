Actelion: Ue autorizza acquisto da J&J, ma pone condizioni

La decisione sottostà però a condizioni che garantiscano l'assenza di effetti negativi "sullo sviluppo clinico di farmaci innovativi contro l'insonnia".

La commissione si è preoccupata soprattutto degli ambiti terapeutici dove i programmi delle due imprese sono in concorrenza fra loro, come appunto l'insonnia o la sclerosi multipla, precisa oggi l'autorità in un comunicato.

Per quel che riguarda la sclerosi multipla non sono stati rilevati problemi, mentre maggiori disguidi sono possibili nell'ambito della cura dell'insonnia: "il livello di concorrenza non sarebbe sufficiente se uno dei due programmi di ricerca e sviluppo venisse abbandonato dopo la fusione", ha sottolineato la commissione.