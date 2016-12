Adolf Ogi premiato per il suo aiuto ai bambini moldavi

L'ex consigliere federale Adolf Ogi è stato insignito di una medaglia dalla Moldavia per il suo impegno in favore dei bambini provenienti dal Paese dell'est.

La medaglia al merito è stata consegnata mercoledì scorso dall'ambasciatore moldavo in Svizzera Tudor Ulianovschi in occasione di una cerimonia a Berna. Adolf Ogi è il fondatore nonché presidente della fondazione Swisscor, che fino ad ora ha organizzato sei campi di vacanza per bambini moldavi nella Confederazione.

Questi bambini, che nella loro patria vivono in orfanotrofi e presso famiglie affidatarie, ricevono in Svizzera cure mediche e dentarie, afferma Swisscor in un comunicato odierno. Si tratta di prestazioni che sono spesso inaccessibili nel loro Paese, ricorda la fondazione.

"Nel 2000, in qualità di presidente della Confederazione ho voluto condurre la Svizzera nel nuovo millennio con un atto di umanità", ha detto Ogi citato nella nota. Al momento della fondazione, Swisscor intendeva accogliere le vittime di guerre in Europa. Dal 2007 collabora con la Moldavia.

La fondazione è attiva anche sul posto: medici di Swisscor lavorano con alcuni dottori e specialisti in Moldavia allo scopo di occuparsi dei bambini e trasmettere le conoscenze, conclude la nota.