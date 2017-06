AELS soddisfatta per progressi con Paesi non UE

L'Associazione europea di libero scambio (AELS), cui aderisce anche la Svizzera, in una riunione tenutasi ieri in Norvegia e alla quale era presente Johann Schneider-Ammann, è soddisfatta per i progressi compiuti nei dossier con Paesi non membri dell'Unione europea.