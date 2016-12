Aeroporto Zurigo: arrestati tre contrabbandieri di khat

La polizia cantonale zurighese ha arrestato ieri all'aeroporto di Kloten due donne e un uomo che volevano contrabbandare in Svizzera complessivamente circa 120 chilogrammi di khat.

I tre contrabbandieri sono atterrati a Zurigo con un volo da Nairobi via Dubai, ha comunicato oggi la polizia cantonale. In seguito a indagini, investigatori della polizia zurighese avevano ottenuto informazioni secondo le quali con quel volo sarebbero arrivati corrieri della droga. Dai controlli effettuati sui tre sospetti, gli agenti hanno trovato nelle valige di ciascuno circa 40 chili di khat, per una quantità complessiva di circa 120 chili.

I tre arrestati - rei confessi e consegnati alla procura - sono una 27enne tedesca, una 20enne tedesca-pachistana con doppia nazionalità e un 22enne tedesco. Lo stupefacente sarà distrutto, precisa la nota.