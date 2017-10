Aerosuisse Award per i sei piloti della Patrouille Suisse

I sei piloti militari professionisti servono da modello per i giovani alla ricerca di vocazioni utili e rafforzano l'immagine positiva delle forze aeree, ha argomentato la giuria.

Il riconoscimento è stato consegnato al museo dei trasporti di Lucerna in occasione di un forum incentrato sull'aviazione e il settore aerospaziale.

Secondo la giuria, la squadriglia di volo acrobatico svizzera è un ambasciatrice dei valori svizzeri e della Svizzera sul territorio nazionale e all'estero, ha indicato Aerosuisse in una nota odierna.

Schneider-Ammann si è espresso in merito al mercato in crescita dell'aviazione e del settore aerospaziale. Queste ultime rappresentano importanti motori per l'innovazione, contribuendo alla creazione di impieghi altamente qualificati.

Inoltre, l'aumento del numero di droni offre opportunità per lo sviluppo di nuovi modelli economici. Eventuali misure regolamentari non devono tuttavia indebolire la capacità innovatrice e la competitività degli attori svizzeri, ha aggiunto il consigliere federale.