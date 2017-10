Affonda barcone con rifugiati Rohingya, almeno 8 morti

Un barcone sovraffollato di rifugiati musulmani rohingya, in fuga dalla Birmania verso il Bangladesh, si è rovesciato nelle ultime ore in mare nella Baia del Bengala con un bilancio provvisorio di almeno otto morti ed una ventina di superstiti.

Lo riferisce oggi il quotidiano The Daily Star. Nella sua pagina online il giornale precisa che l'incidente sarebbe avvenuto al largo di Shah Porir Dwip, non lontano da Cox's Bazar, dove si trovano i più grandi accampamenti di accoglienza per i Rohingya.

Secondo testimoni oculari sul barcone affondato viaggiavano fra le 60 e le 70 persone.