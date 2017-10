Afghanistan: a 59 morti bilancio 2 attacchi moschee sciite

È salito ad almeno 59 morti e 55 feriti il bilancio complessivo, ma ancora provvisorio, dei due attentati compiuti da kamikaze contro moschee sciite in Afghanistan: uno a Kabul, dove sono morti in 39, e uno in provincia di Ghor, con almeno dieci vittime.