Afghanistan: esplosione a Kabul, messo a segno da kamikaze

Lo ha reso noto il ministero dell'Interno afghano.

Per il momento il bilancio ufficiale parla di 20 feriti, i quali sono stati trasportati nell'ospedale di Emergency di Gino Strada nella capitale afghana. In un tweet un portavoce dell'ospedale ha indicato che "quasi 20 feriti sono stati ricoverati nell'area di chirurgia". Non ci sono conferme sui morti, che secondo alcune fonti sarebbero invece una ventina fra le forze dell'ordine.