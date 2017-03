Afghanistan: Kabul; seconda forte esplosione

Non è ancora del tutto chiaro se l'obiettivo dell'attacco sia il commissariato di zona o la vicina accademia dell'esercito, in cui comunque un commando armato sarebbe riuscito ad entrare.

Fonti del ministero della Sanità hanno riferito che negli ospedali cittadini sono stati trasferiti per il momento sei feriti.

I talebani afghani hanno intanto rivendicato l'attacco con l'autobomba. La rivendicazione è stata fatta dal portavoce dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, Zabihullah Mujahid via Twitter.

In essa si sostiene che l'operazione condotta dai mujaheddin ha causato la morte di "numerosi soldati". Un particolare che però non trova per ora riscontro nelle fonti ufficiali, che parlano appunto di sei civili feriti.