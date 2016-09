Afghanistan: razzo su casa nel nord, almeno 8 morti

Responsabili della sanità provinciale hanno precisato che fra le vittime c'erano anche una donna e due bambini, e che alcune delle persone ferite sono in condizioni critiche per cui il bilancio finale potrebbe aggravarsi.

Nessun gruppo ha per il momento rivendicato l'attacco, del quale in un comunicato i talebani hanno detto di non essere responsabili.