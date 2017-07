Afghanistan: ripreso a talebani distretto di Nawa in Helmand

Il distretto, precisa l'emittente, era rimasto in mano dei talebani per nove mesi e la sua riconquista è avvenuta dopo una offensiva in grande stile cominciata sabato.

Il "successo completo" dell'operazione è stato confermato dal portavoce provinciale, Omar Zwak. "Dieci talebani - ha precisato - sono stati uccisi ieri sera in un raid aereo delle truppe straniere e le forze di sicurezza hanno riacquistato il controllo del distretto all'alba di oggi".

I talebani, da parte loro, non hanno per il momento commentato l'accaduto.