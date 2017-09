Afghanistan: Segretario alla Difesa Usa a sorpresa a Kabul

La visita di Mattis, non annunciata in precedenza, segue quella conclusa a New Delhi durante la quale il governo indiano ha assicurato aiuto nella crisi afghana, ma non l'invio di militari.

Secondo 1TvNews, Mattis è accompagnato in questo viaggio dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Quella di Mattis è la prima visita di un membro del governo americano dopo l'annuncio da parte del presidente Donald Trump di una nuova strategia per l'Asia meridionale ed in particolare per l'Afghanistan.

Oltre all'incontro con il presidente afghano Ashraf Ghani con cui terrà una conferenza congiunta nel pomeriggio, il capo del Pentagono si riunirà con il comandante delle Forze americane in Afghanistan e della Missione 'Resolute Support', generale John Nicholson.