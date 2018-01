Afghanistan: soldato Usa morto in combattimento ad est

Un soldato americano è morto in combattimento ieri nel distretto di Achin della provincia di Nangarhar (Afghanistan orientale) mentre altri quattro sono rimasti feriti e due di essi si trovano in condizioni stabili in un centro medico locale.

Lo ha reso noto oggi a Kabul l'ufficio stampa delle Forze statunitensi in Afghanistan (USFOR-A).

"Siamo profondamente rattristati - ha sostenuto in un messaggio il comandante delle forze americane in Afghanistan, generale John Nicholson - per la perdita di uno dei nostri, ed in questo difficile momento i nostri pensieri vanno alle famiglie e agli amici della vittima fatale e dei feriti".

Lo scorso anno i soldati stranieri morti sono stati 17, di cui 15 americani.