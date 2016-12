Afghanistan: tv, undici agenti uccisi dai talebani a Farah

Almeno undici agenti afghani sono stati uccisi ieri sera in un attacco dei talebani ad una postazione avanzata della polizia alla periferia di Farah City, capoluogo della omonima provincia occidentale.

Lo riferisce oggi Tolo Tv di Kabul citando non meglio precisate 'fonti'.

Il portavoce del governo provinciale, Mohammad Nasir Mehri, ha confermato l'incidente ma ha ridotto a due il numero degli agenti uccisi, e precisato che comunque gli insorti sono riusciti a portare via tutte le armi e le munizioni dell'avamposto.

Intanto riguardo ad un altro episodio, l'emittente ha segnalato che il responsabile della sicurezza nella provincia di Jawzjan, Abdul Afiz Khashi, ha reso noto che il Mullah Tahir, un comandante talebano che mesi fa si era arreso al governo, è fuggito improvvisamente con i suoi 15 uomini, dopo aver preso in ostaggio otto membri delle Guardie di frontiera afghane.

Per Khashi il Mullah Tahir è tornato con i talebani, mentre per il portavoce degli insorti, Zabihullah Mujahid, i fuggitivi apparterrebbero alla Polizia locale afghana (Alp), una forza diversa dalla polizia nazionale, creata su base etnica per affrontare l'opposizione antigovernativa armata.