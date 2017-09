Afghanistan: ucciso da talebani capo polizia in Helmand

Il capo della polizia del distretto di Nad Ali, nella provincia meridionale afghana di Helmand, è stato ucciso ieri sera in un attacco rivendicato dai talebani. Lo riferisce oggi la tv Tolo di Kabul.

Il portavoce del governo provinciale Umar Zwak ha confermato l'incidente mentre un responsabile della sicurezza che ha chiesto l'anonimato ha precisato che l'ufficiale è caduto in una imboscata degli insorti quando era in viaggio verso il capoluogo, Lashkargah. In passato la vittima aveva perso tre fratelli, tutti impegnati nella polizia afghana.

Nella sua rivendicazione il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha precisato che l'ufficiale ucciso si chiamava Samonwal Umar Jan, e che insieme a lui sono morti quattro uomini della sua scorta.