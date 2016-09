AG: bimba di 8 anni investita e uccisa in bici

Un bimba di 8 anni in bicicletta è stata investita e uccisa ieri pomeriggio a Niederwil (AG) da un'auto che ha sbandato ed ha invaso la corsia di contromano. Alla guida della vettura c'era un 22enne con la licenza di condurre in prova.

La bambina è stata trasportata in elicottero in ospedale, dov'è morta in serata per le gravissime ferite riportate, indica oggi la polizia argoviese in una nota. Il 22enne, che ha finito la corsa contro un lampione, è rimasto illeso. La Procura di Muri-Bremgarten ha aperto un'inchiesta.