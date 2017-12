AG: cerca di fuggire a controllo e finisce contro casa

Stando a quanto indicato dalla polizia argoviese intorno alle 02.00 una pattuglia ha intimato l'alt al conducente di un'utilitaria: questi invece che fermarsi ha accelerato ed è quindi partito l'inseguimento.

In una curva la vettura del fuggitivo ha sbandato, finendo fuori dalla carreggiata e andando a cozzare violentemente contro un edificio in legno a fianco della strada. Stando alla polizia considerati i detriti disseminati sul luogo dell'incidente per una lunghezza di oltre 70 metri è "quasi un miracolo di Natale" il fatto che né l'uomo, un cittadino svizzero, né altre persone siano rimaste ferite.