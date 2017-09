AG: massacro Rupperswil, processo fissato per il 13 marzo

L'imputato, un cittadino svizzero, ha già confessato i fatti. Sarebbe dunque stato lui a sgozzare una madre di famiglia 48enne, i suoi due figli di 13 e 19 anni, nonché l'amica 21enne del primogenito. I cadaveri parzialmente carbonizzati erano stati rinvenuti all'interno di una casa al quale l'omicida aveva dato fuoco. Il procuratore cantonale renderà nota durante il dibattimento la richiesta di pena.

L'uomo, che dal dicembre del 2016 è detenuto in regime di espiazione anticipata della pena, è accusato di assassinio, ripetuta estorsione, sequestri di persona, atti sessuali con un fanciullo, ripetuta coazione sessuale, incendio intenzionale e possesso di materiale pornografico proibito.

Il presunto autore del massacro, fino a quel momento incensurato, è uno studente che aveva allenato una squadra di calcio giovanile. Era stato arrestato in un locale pubblico di Aarau nel maggio del 2016 al termine di cinque mesi di laboriose indagini.

Dall'inchiesta è emerso che il 34enne ha anche abusato sessualmente del 13enne. Gli inquirenti, secondo cui è possibile che l'uomo avesse intenzione di perpetrare un altro crimine seguendo lo stesso schema, sono inoltre convinti che avesse pianificato di uccidere le quattro persone e incendiare l'abitazione. Prima del delitto, aveva obbligato la madre a recarsi in banca e presso un bancomat per prelevare 10'000 franchi e 1000 euro. L'arma del delitto, un coltello da cucina, non è mai stata ritrovata.