AG: naturalizzata in seconda battuta giovane turca dopo polemiche

In seconda battuta è stata infine naturalizzata a Buchs, nel canton Argovia, una 25enne nata e cresciuta in loco alla quale era stata negata la cittadinanza comunale per una presunta mancata integrazione.

Il fatto aveva suscitato polemiche, con una eco mediatica in tutta la Svizzera.

Il parlamento del comune di circa 8000 abitanti confinante con quello di Aarau ha stavolta accolto nettamente la richiesta della ragazza, dopo che anche il Municipio aveva fatto marcia indietro. Questa sera le ha concesso la cittadinanza con 27 voti contro 8 e due astensioni e senza discussione. In giugno aveva detto no con 20 voti contro 12 e 5 astensioni.

Pietra d'inciampo per la giovane candidata, che di professione fa la disegnatrice di ingegneria civile, erano state alcune sue risposte alle domande che le erano state poste nell'ambito della procedura di naturalizzazione. Questa prevedeva una prova scritta di educazione civica - superata senza errori dalla candidata al passaporto rossocrociato - e due colloqui davanti alla commissione per le naturalizzazioni, composta esclusivamente di esponenti borghesi. Fra le 92 domande degli "orali" ce n'erano di quelle che in molti non hanno esitato a definire pedanti.

Ma la domanda che ha provocato un vero e proprio "shitstorm" a luglio sui social media nei confronti delle autorità di Buchs è stata quella sullo sport nazionale "tipico". La ragazza ha citato lo sci, mentre la commissione avrebbe preferito sentirsi dire la lotta svizzera o il gioco dell'hornussen.