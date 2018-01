AG: riacciuffato il detenuto fuggito da clinica psichiatrica

Una terza persona ha segnalato verso le 15:00 di aver avvistato il ricercato e una pattuglia di agenti è riuscita a rintracciarlo nelle vicinanze dell'autostrada, ha reso noto la polizia argoviese.

Il 52enne era fuggito nelle prime ore di mercoledì dalla clinica psichiatrica, dove seguiva un trattamento terapeutico stazionario. Assieme a lui era scappato anche un 37enne, che è però stato rintracciato ed arrestato nel giro di alcune ore in un altro cantone.

Il fuggitivo, di cui la polizia ha diffuso una foto segnaletica, è considerato penalmente non imputabile ed era rinchiuso nella clinica psichiatrica per aver ucciso con un fucile a pallini il fratello durante una lite scoppiata per una questione di eredità nell'agosto 2013 in una casa di Büsserach, nel canton Soletta.