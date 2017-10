AG: tamponamento sull'A1, tre feriti, uno è grave

Questa ha a sua volta cozzato contro quella che la precedeva.

In una nota, la polizia precisa che il 46enne all'origine dell'incidente è stato elitrasportato in ospedale in condizioni critiche. Altre due persone, a bordo dei veicoli tamponati, sono rimaste lievemente ferite e sono state ricoverate in ospedale per accertamenti.

I danni ammontano a 150'000 franchi. Sull'accaduto è stata aperta una inchiesta.