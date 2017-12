Agricoltura: buona annata con alcuni problemi

I danni procurati dal gelo hanno variato molto a seconda delle regioni, indica un bilancio annuale pubblicato oggi del Servizio di informazione agricola (LID). Il fenomeno ha colpito molte coltivazioni di frutta e bacche in un delicato stadio di crescita con fiori e piccoli frutti.

Il clima estivo durato a lungo è invece stato positiva per le culture: le malattie sono rimaste limitate e i valori di aroma e zuccheri si sono attestati sopra alla media. Il gelo si è però ripercosso sulle quantità. I raccolti di ciliegie e albicocche sono stati dimezzati rispetto al solito, quello delle prugne ha raggiunto i due terzi, quelli delle mele e delle pere il 75% e quelli di fragole e mirtilli l'80%.

Gli animali alpeggiati durante l'estate hanno trovato sufficiente foraggio. Solo il mese di giugno particolarmente secco lo ha fatto scarseggiare in alcune regioni. Il maggio soleggiato ha permesso una precoce e buona raccolta di fieno di qualità anche nelle valli. Anche se ad inizio settembre in altitudine si è presentata inaspettatamente la neve, in autunno il bestiame ha potuto nutrirsi dell'ultima erba nei pascoli grazie alle giornate di sole.

Le quantità di cereali sono state particolarmente elevate e la qualità buona. Le gelate di aprile non hanno danneggiato il frumento. Ciò ha portato ad un eccesso di offerta sul mercato. I prezzi indicativi sono rimasti ai livelli dell'anno precedente.

Buono anche il raccolto della barbabietola da zucchero. Dopo annate deboli si è finalmente potuto produrre più saccarosio. Ciononostante, il settore sta affrontando la pressione delle importazioni vista la fine del regime delle quote dell'Ue di questo prodotto. Anche i raccolti di colza sono stati maggiori rispetto all'anno precedente e hanno superato le aspettative di molti agricoltori.

Le patate hanno battuto i due anni precedenti, ma non hanno raggiunto il livello del 2012. Per quanto riguarda il vino, la qualità delle uve è risultata molto buona ed è attesa un'annata eccellente.

Ha invece continuato a ridursi il bestiame da latte, in particolare a causa dei ridotti prezzi del latte. Vacche da latte e da macello sono state molto ricercate e i rispettivi prezzi alti. Al contrario, la produzione di suini è cresciuta leggermente e i loro prezzi bassi. Il pollame e le uova svizzere hanno continuato ad essere ambiti e la quota interna è cresciuta ancora.

Per quanto riguarda il prezzo del latte, i valori indicativi sono stati spesso al centro di discussioni. In agosto, il costo del latte di centrale trasformato industrialmente è passato da 65 a 68 centesimi per chilogrammo.