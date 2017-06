Agroscope: online un documento con tutti i principi di concimazione

Un solo dossier, disponibile anche online, che raccoglie le raccomandazioni in materia di concimazione per le diverse colture agricole svizzere: è l'ultima pubblicazione del centro di ricerca di competenza della Confederazione Agroscope.

Gli esperti hanno lavorato basandosi sulle più recenti conoscenze scientifiche. Il documento riguarda tutte le colture coltivate in Svizzera, da quelle erbacee da pieno campo alle superfici prative e le colture speciali, spiega Agroscope in una nota odierna. È disponibile come inserto speciale della rivista "Recherche Agronomique Suisse", ma può anche essere consultato online in italiano, tedesco e francese, una novità per Agroscope.

Oltre che per rinnovarne la struttura, questa edizione dei "Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera" è stata l'occasione per aggiornare i contenuti sulla base dei cambiamenti avvenuti nella pratica agricola. Ad esempio, alcune norme di concimazione sono state adeguate.

Dal 1964 Agroscope pubblica e aggiorna regolarmente un documento di riferimento con una panoramica sullo stato delle conoscenze più recenti in materia di concimazione nelle condizioni svizzere.