Air Berlin: trattativa con Lufthansa già da domani

A rivelare gli annunci del ceo Carsten Spohr al consiglio di sorveglianza della compagnia di bandiera tedesca è stata oggi la Sueddeutsche Zeitung, secondo la quale un'intesa potrebbe esser raggiunta già la prossima settimana.

Il numero uno di Air Berlin, che martedì ha comunicato l' insolvenza dell'azienda, ha affermato inoltre che gli interlocutori al momento sono tre: "Oltre a Lufthansa, siamo in contatto con altri due interessati - ha spiegato Thomas Winkelmann -. Aziende tutte serie dal punto di visto finanziario, abbastanza grandi da poter assicurare un futuro sicuro ad Air Berlin, e che avrebbero interesse ad operare ancora dalla Germania".

Secondo la Dpa si tratterebbe di Easyjet e Tuifly, nomi non confermati per ora dal ceo. Air Berlin ha comunque i giorni contati: "dalla prospettiva di oggi è molto probabile che il marchio sparisca", ha affermato lo stesso Winkelmann, in una intervista ai tabloid Bild e Bz.

Il negoziato centrale, a quanto scrive la Sz, sarà comunque quello che si avvierà domani con Lufthansa e proseguirà nel weekend. Bisognerà chiarire come organizzare il passaggio di una gran parte delle tratte, degli aerei e dei dipendenti. La compagnia tedesca si prepara già da un anno al fallimento di Air Berlin e adesso lavora a un piano dettagliato, scrive il giornale di Monaco.

Si dubita che il prestito ponte da 150 milioni di euro, garantito dal governo tedesco, possa bastare davvero come annunciato fino a novembre, "ma se tutto andasse liscio Air Berlin potrebbe essere frazionata già per settembre, secondo gli insiders". Il sindacato di categoria Ufo ha però già lanciato un allarme sui dipendenti di Air Berlin, che rischierebbero di essere declassati a livello di neoassunti.

Scenario smentito da Spohr, in un'anticipazione del Rheinische Post in uscita domani: "Nell'equipaggio di Air Berlin il livello è al top, e di questo potremmo essere lieti prendendo possibilmente molti di loro. Per questo ci confronteremo anche con il sindacato per una soluzione".

Il ruolo di primo piano di Lufthansa, in questa partita, è assolutamente chiaro: anche comunicazione dell'insolvenza di due giorni fa dipenderebbe, secondo informazioni del giornale, anche da un conflitto fra la compagnia tedesca ed Etihad.