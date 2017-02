Aiuti per custodia bambini: commissione sostiene il governo

La Commissione dell'educazione del Consiglio degli Stati sostiene - con 7 voti contro 5 - il disegno del Consiglio federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Con la modifica di legge, i Cantoni saranno sostenuti per 5 anni con 82,5 milioni di franchi, mentre l'importo per i progetti che consentono di meglio conciliare l'offerta di custodia con le esigenze dei genitori ammonterà al massimo a 14,3 milioni, si legge in un comunicato odierno dei Servizi del Parlamento.

La commissione conferma il suo intento di migliorare la conciliabilità fra famiglia e lavoro in sintonia con l'iniziativa sul personale qualificato, ma rimane divisa nel valutare se il disegno contribuirà effettivamente a sgravare finanziariamente sul lungo periodo i genitori e se in tal modo questi ultimi potranno effettivamente aumentare l'attività professionale

Con l'accettazione della legge nella votazione sul complesso la maggioranza segnala di voler assecondare il desiderio del Consiglio federale di stanziare nuovi aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Una minoranza vuole evitare una ulteriore proroga della norma, mentre una seconda minoranza desidera limitare gli aiuti finanziari a 50 milioni di franchi.