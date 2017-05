Alain Berset difende la Previdenza vecchiaia 2020

"La riforma offre la possibilità di andare in pensione in maniera progressiva", ha detto il "ministro" socialista a Interlaken (BE). Questa combinazione che permette di lavorare a tempo parziale e di ricevere parzialmente una rendita è attrattiva per la gente e per la sicurezza finanziaria della previdenza vecchiaia, ha aggiunto in base al discorso scritto.

Un altro importante progresso risiede nel fatto che le persone che lavorano a tempo parziale sono meglio assicurate nel secondo pilastro. Alain Berset ha messo in guarda contro una eventuale bocciatura il 24 settembre: senza riforma l'AVS registrerebbe miliardi di debiti e non potrebbe più versare rendite dal 2030.