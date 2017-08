Alain Berset in visita in Messico

Lo ha comunicato oggi il Dipartimento federale dell'interno precisando che nel corso dell'incontro è tra l'altro prevista la firma di accordi sul cinema, sul trasferimento di beni culturali e sulle scuole biculturali.

Berset sarà ricevuto da Nieto e dal ministro degli affari esteri Luis Videgaray Caso. I colloqui - precisa la nota - verteranno sulla "fruttuosa" cooperazione tra i due Paesi ulteriormente consolidata dalla firma di tre accordi.

Due di questi saranno sottoscritti dal responsabile del Dipartimento federale dell'interno con la ministra della cultura Maria Cristina Garcia Cepeda: uno riguarda il cinema, in cui sono stabilite le condizioni per le coproduzioni messicano-svizzere, e uno concerne il trasferimento di beni culturali teso a proteggere il patrimonio in questo ambito di un Paese terzo e a conservare il patrimonio culturale svizzero. Quest'ultimo accordo prevede disposizioni sullo scambio di informazioni e sulla cooperazione nella lotta al trasferimento illegale di beni culturali.

La firma del terzo accordo - con il ministro dell'istruzione Aurelio Nuño Mayer - è invece prevista a margine della visita della scuola svizzera di Città del Messico, aggiunge il comunicato. Nell'intesa sono fissate le condizioni quadro per la gestione delle scuole elvetiche biculturali in Messico. L'accordo disciplina in particolare i piani di studio e il riconoscimento dei diplomi. Millequattrocento allievi - il 20% dei quali sono svizzeri - frequentano le tre scuole elvetiche in Messico.

Il consigliere federale Berset s'intratterrà inoltre con il ministro della salute José Narro Robles con il quale discuterà del problema dell'obesità e delle misure nutrizionali adottate dalla Svizzera. Altro tema sarà la cooperazione tra i due Paesi nella lotta alle droghe. È infine previsto un incontro con il ministro delle finanze José Antonio Meade Kuribreña, al quale Berset illustrerà il sistema svizzero di previdenza per la vecchiaia.