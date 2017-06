Albania: il Partito socialista del premier Rama vince le elezioni

Il Partito socialista del premier Edi Rama, in base agli exit poll diffusi ieri a tarda sera, ha vinto le elezioni politiche in Albania con una percentuale di voti che oscilla tra il 45-49 per cento.

Al secondo posto tra il 30 e 34% il Partito Democratico, principale forza di opposizione guidata da Lulzim Basha, seguito dal Movimento socialista per l'Integrazione, Lsi (11-15%), forza di centro sinistra che in questi 4 anni è stato il principale alleato di Rama, prima della rottura.

Degli altri partiti - 18 in tutto - solo il Partito per la Giustizia, l'Integrazione e l'Unità, avrebbe superato lo sbarramento del 3% per ottenere un seggio. Il sondaggio, un unico exit poll condotto dalla società italiana Ipr Marketing per conto della tv 'Ora News', ha tenuto conto di un campione di 18 mila elettori.

Il sistema elettorale albanese, un proporzionale regionale a liste chiuse, non permette di calcolare il numero esatto dei seggi assegnati in base alla percentuale dei voti, ma per il direttore dell'Ipr Marketing, Antonio Noto, i socialisti di Rama potrebbero aver raggiunto l'obiettivo di controllare da soli la maggioranza del futuro parlamento, con più di 70 dei 140 seggi.