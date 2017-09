Alitalia, Air France si sfila, nessun tipo di interesse

"Non siamo candidati nel recupero di compagnie che sono in situazioni complicate di ristrutturazione": così Jean-Marc Janaillac, Ceo di Air France-Klm, risponde a un'intervista di Les Echos alla domanda se la compagnia francese sia interessata ad acquisire Alitalia.

Non vi è interesse né per l'intera compagnia, né per alcune sue attività.

Escluso, per gli stessi motivi, ogni tipo di interessamento per Air Berlin, altra società di Etihad in difficoltà.