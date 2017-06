Allarme attentato, sgomberato festival musica

È stato sgomberato ieri sera tardi per un "allarme attentato" un festival di musica all'aperto in Germania: il Rock am Ring che si tiene sul circuito automobilistico di Nuerburgring, a Nuerburg.

Non ci sono stati comunque incidenti e nessuno è rimasto ferito, indica la polizia.

Le forze dell'ordine stanno interrogando due persone in relazione all'allarme attentato, secondo quanto afferma la Bild online. secondo il tabloid, gli inquirenti sospettano che i due uomini abbiano depositato qualcosa di sospetto nell'area del festival.

Le persone presenti al festival erano decine di migliaia e potevano esserci pericolose scene di panico, ma le cose sono andate diversamente. Gli astanti sono defluiti con calma e ordinatamente, malgrado lo spettacolo fosse stato interrotto dall'annuncio di una "minaccia di attentato terroristico".

I piatti forti della serata di concerti erano l'ex Oasis Liam Gallagher, i Bastille e la metal band tedesca Rammstein, che non erano ancora saliti sul palco.

Prima che potessero farlo, i "Ringrockers", come si chiamano i fan che ogni anno seguono il grande festival tedesco, si sono sentiti dire dall'altoparlante di uscire dal terreno di Rock am Ring "in modo calmo e controllato".

"A causa di una minaccia terroristica la polizia ci ha consigliato di interrompere il festival". E l'esodo è stato ordinato, anche se sui media vi sono foto di alcuni fan seduti a terra che si sono rifiutati di lasciare il luogo.

La sicurezza ha priorità assoluta, e per escludere per quanto possibile una minaccia per i visitatori è stato deciso di sospendere il festival, almeno per oggi", ha detto un portavoce della polizia citato dalla Bbc.

Il portavoce ha detto che, dopo l'attentato di Manchester, la sicurezza è stata aumentata, e che al festival quest'anno si è deciso che fossero presenti 1.200 agenti. "Siccome la minaccia non poteva essere esclusa, si sono prese le misure necessarie, immediatamente", ha aggiunto. La minaccia, ha concluso la polizia, era "concreta".