Alleanza ambientale: sì sicurezza alimentare per proteggere Paese

Bloccare la diminuzione della biodiversità, abbassare la pressione sui corsi d'acqua e proteggere il terreno: per modificare la legge federale sull'agricoltura in questo senso è fondamentale dire "sì" al decreto federale sulla sicurezza alimentare.

È quanto ha sostenuto oggi in una conferenza stampa a Berna l'Alleanza per un'agricoltura ecologica.

Quest'ultima, composta dalle organizzazioni BirdLife Svizzera, Greenpeace, Pro Natura e WWF Svizzera, ritiene che un "sì" il prossimo 24 settembre al controprogetto diretto all'iniziativa "Per la sicurezza alimentare", poi ritirata, rafforzi la posizione dei contadini "avanzati ecologicamente" e sia un importante segnale per far sì che i problemi ambientali vengano finalmente risolti.

"È un fatto che finora nessun obbiettivo ambientale legalmente vincolante per l'agricoltura presentato dalla Confederazione nel 2008, da anni o addirittura da decenni sia stato raggiunto. Ciò deve finalmente cambiare", afferma Verena Mühlberger, co-direttrice di Greenpeace Svizzera.

Thomas Vellacott, direttore di WWF Svizzera, avverte: "La fertilità del terreno e la biodiversità diminuiscono. I corsi d'acqua hanno un valore di pesticidi troppo alto. Un massiccio eccesso di cibo nuoce all'ecosistema e al clima. Troppa terra fertile coltivabile viene edificata. Questi sono i più grandi pericoli per la sicurezza alimentare".