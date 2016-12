Allerta Fbi, minaccia attacchi Isis in Usa per Natale

L'Fbi ha lanciato l'allerta terrorismo su possibili attentati dell'Isis negli Stati Uniti durante le feste di fine anno. L'allarme riguarda in particolare le chiese e tutti i luoghi di raccolta.

L'Fbi e il Dipartimento per la sicurezza nazionale parlano di "simpatizzanti dell'Isis che continuano a lanciare appelli per attacchi contro i raduni previsti per le festività di fine anno, comprese le chiese".

Al momento non ci sarebbero comunque minacce "specifiche o credibili", ma si invitano tutte le forze dell'ordine e le società private per la sicurezza ad agire con cautela.