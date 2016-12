Alpi vodesi: cade e muore cittadino tedesco di 25 anni

Un cittadino tedesco di 25 anni è morto dopo essere caduto per un centinaio di metri lungo un pendio innevato ieri pomeriggio nei pressi del Lac Lioson, sopra il Col des Mosses nelle Alpi vodesi. Il fratello che lo accompagnava è illeso, indica la polizia cantonale.

L'allerta è stata data vero le 16.30. Giunti sul posto, la REGA e i soccorritori di Leysin-Les Mosses non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La procura ha aperto un'inchiesta per stabilire le circostanze del dramma e capire come mai i due fratelli si trovavano fuori dai sentieri escursionistici.