Alpinismo: aperta nuova via su Cervino da francese Gabarrou

A 65 anni il francese Patrick Gabarrou ha aperto una nuova via sul Cervino. Dopo tre giorni sulla strapiombante parete Sud, l'alpinista-filosofo (laureato alla Sorbona di Parigi) è arrivato in vetta alle 11.35.

Partito da Cervinia mercoledì 23 agosto con due guide di Chamonix, Gabarrou ha attaccato la parete Sud del Cervino seguendo la via 'Padre Pio prega per noi' (da lui già fatta in prima assoluta nel 2002 in compagnia di Cesare Ravaschietto) raggiungendo il 'Pilastro dei Fiori'.

Da qui ha proseguito poi la scalata sino alla vetta, compiendo una nuova 'direttissima', "senza cercare pieghe naturali che potessero facilitare l'ascensione", spiega Giuliano Trucco, guida alpina di Cervinia. L'impresa diventerà un film.

Con questa nuova via, Patrick Gabarrou chiude la serie di salite sul Cervino, iniziata oltre 25 anni fa: dalla via 'aux amis disparus' insieme a Lionello Daudet (5-6 luglio 1992) alla 'free Tibet', con Cesare Ravaschietto (31 luglio - 2 agosto 2001), entrambe sul Naso di Zmutt.