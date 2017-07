Alstom sopprime altro centinaio di impieghi a Birr (AG)

Stando al Syna, che ne dà notizia, saranno cancellati 99 impieghi nel comparto Hydro Solutions, specializzato nello sviluppo, nella produzione e nella manutenzione di macchine per centrali ad accumulazione con impianto di pompaggio. In un comunicato odierno il sindacato critica la misura e chiede a GE di comunicare in maniera trasparente.

Il portavoce del gruppo per la Germania, l'Austria e la Svizzera, Bernd Eitel, ha confermato all'ats la soppressione di 99 posti su 244 nel settore Hydro Solutions. Per questa attività la situazione di mercato attualmente è estremamente difficile: ormai non esistono più progetti se non nei paesi in via di sviluppo. In Europa non vengono praticamente più costruiti nuovi impianti e si tratta solo di fornire servizi. A causa degli elevati costi fissi gli affari non sono più molto redditizi, ha spiegato il portavoce.