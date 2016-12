Amazon brevetta magazzini 'volanti' per consegne coi droni

Amazon si spinge "oltre" nei suoi progetti per le consegne con i droni e brevetta dei magazzini "volanti" da cui far partire i velivoli coi pacchi, a mo' di dirigibile.

Nel documento, riporta il sito TechCrunch, il colosso dell'e-commerce parla di "centri di rifornimento volanti" e nell'immagine contenuta nel brevetto c'è una certa somiglianza con i dirigibili di una volta.

L'obiettivo è quello di portare i beni vicino ai luoghi in cui secondo Amazon si concentrerà in un certo momento un grande quantitativo di perone con richieste specifiche e da soddisfare in tempi brevi. Ad esempio nei pressi di uno stadio o di un concerto per eventuali consegne di cibi pronti o bevande.

Potrebbe volerci un po' per vedere in azione un sistema simile, ma è certo che Amazon sulle consegne coi droni fa sul serio. Appena prima di Natale ha divulgato un video che documenta la prima consegna "vera" con un drone effettuata nell'ambito della sperimentazione in atto nell'area di Cambridge, nel Regno Unito.