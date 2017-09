Amazon cerca nuova mega sede, 5 mld per 50.000 addetti

La località non e' ancora stata scelta: Amazon ha invitato gli 'interessati' a presentare le loro proposte. I requisiti per la candidatura sono: un'area metropolitana con più di un milione di abitanti, a una distanza di circa 45 minuti da un aeroporto internazionale e vicino a un forte sistema universitario. Chi intende candidarsi può presentare le proprie proposte entro il 19 ottobre.

L'annuncio innescherà probabilmente una gara fra gli stati e le città americane per accaparrarsi la seconda casa di Amazon, viste le ricadute economiche che l'investimento miliardario può avere per l'area selezionata. Il colosso delle vendite online non nasconde che gli incentivi dei governi statali e locali giocheranno come ''fattore importante'' nella scelta. Ma allo stesso tempo precisa: ogni dollaro che Amazon ha investito a Seattle ha generato complessivamente per la città ulteriori 1,40 dollari per un totale, fra il 2010 e il 2016, di ulteriori 38 miliardi di dollari di investimenti per la città.

''La nuova sede, HQ2, sarà esattamente alla pari con il quartier generale di Seattle. E porterà miliardi di dollari di investimenti e decine di migliaia di posti di lavoro ben pagati'' afferma Bezos, chiarendo che la nuova sede sarà un secondo quartier generale e non non si tratterà di uffici satellite rispetto alla base di Seattle. I manager - spiega - potranno scegliere dove basare le loro squadre di lavoro.

L'apertura della nuova mega sede conferma la corsa senza freni di Amazon, da libreria virtuale a colosso delle vendite al dettaglio mondiale. Dal 1995 a oggi Amazon ha effettuato 130 acquisizioni e investimenti in tutti i settori, dalla musica al cloud computing. In giugno ha acquistato Whole Foods per 13,7 miliardi di dollari, lanciando il proprio affondo sul mercato degli alimentari. Dopo aver rivoluzionato le librerie e l'intero commercio, mandando in crisi i vecchi grandi magazzini, Amazon punta infatti ai cibi biologici. La prossima sfida potrebbe essere alle farmacie.