Amazzonia: Norvegia a Brasile, stop deforestazione o no fondi

Il primo ministro norvegese, Erna Solberg, ha avvertito il presidente del Brasile Michel Temer: se non frenerà la deforestazione in Amazzonia, il Paese scandinavo ridurrà le risorse economiche elargite al fondo per proteggere il polmone verde del Pianeta.