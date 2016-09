Ambasciatrice Usa in visita nei Grigioni

La diplomatica era accompagnata dal marito Eric LeVine e da Raphael Vogel, responsabile per le questioni politiche ed economiche presso l'ambasciata americana. Dopo i saluti si sono svolti un pranzo in comune e discussioni su temi di interesse reciproco, si legge in un comunicato odierno della cancelleria dello Stato dei Grigioni.

La delegazione retica ha colto l'occasione per far conoscere meglio all'ambasciatrice americana il canton Grigioni e la sua situazione geografica, economica e politica.

Ogni anno l'esecutivo grigionese cura i contatti con rappresentanti di Stati esteri in Svizzera. Questi colloqui, continua la nota, rappresentano componenti importanti delle relazioni esterne del Cantone.