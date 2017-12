Amici di una vita scoprono di essere fratelli

Alan e Walter non si sono mai separati, condividendo ogni gioia e dolore della loro esistenza. E insieme hanno sempre avuto un grande desiderio: conoscere le loro origini. Il primo infatti fu adottato da piccolo e il secondo non ha mai conosciuto suo padre. E' stata anche questa determinazione a rafforzare il loro legame nei decenni.

Dopo anni di vane ricerche finalmente tempo fa uno spiraglio, quando Macfarlane ha iniziato a cercare informazioni su un sito specializzato per la raccolta di dati sul Dna. Lavorando quasi giorno e notte e incrociando le indicazioni raccolte, la persona in cui Walter si è imbattuta più spesso era un tale 'Robi737'. Un soprannome, dunque, che inizialmente non ha aiutato l'uomo, per il quale quel 'Robi737' non rappresentava nulla.

Poi all'improvviso si è accesa la lampadina: ricostruendo le vicende del suo passato Walter si è ricordato che il suo amico Robinson è stato un pilota dei Boeing 737 per la compagnia aerea hawaiana Aloha Airlines e che spesso usava il nomignolo Robi. Una intuizione tanto labile quanto intrigante.

Fatto sta che, per quanto fosse altamente improbabile scoprire qualcosa, i due amici hanno deciso di effettuare ugualmente l'esame del Dna, quasi per gioco. Ma il gioco si è trasformato nella sorpresa piu' travolgente delle loro vita: Alan e Walter hanno scoperto di essere fratelli.

''E' stato il piu' bel regalo di Natale che abbia mai ricevuto'', ha commentato Robinson, ancora incredulo in un video. "E' stato uno shock...", ha affermato invece Macfarlane. Ora Alan e Walter sono pronti per andare in pensione e per proseguire la loro insieme come hanno sempre fatto da bambini, condividendo ogni cosa. Ma stavolta con la consapevolezza di conoscere cosa ha sempre reso così speciale il loro rapporto.