Ammann sopprime 130 impieghi a Langenthal (BE)

Il crollo della domanda nel Vecchio Continente e il franco forte hanno reso la situazione difficile e portato a questa decisione, sottolinea un comunicato odierno della società. A Langenthal vengono confezionati componenti per impianti di rivestimento e betoniere: un'attività attualmente deficitaria che verrà dunque parzialmente spostata all'estero.

L'impresa, in passato diretta dal consigliere federale Johann Schneider-Ammann, non intravede infatti margini di miglioramento senza apportare modifiche. La direzione ha optato per la strada della delocalizzazione nonostante gli sforzi e gli investimenti intrapresi durante gli ultimi quattro anni nella fabbrica dell'Oberaargau, quantificabili in 14 milioni di franchi.

Una consultazione verrà avviata con i comitati del personale e i partner sociali, indica la nota del gruppo Ammann.