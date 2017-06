Anche Admeira vittima del cyberattacco

Stiamo analizzando la situazione, precisa in un tweet l'impresa nata da un'alleanza tra SRG/SSR, Swisscom e Ringier.

La pagina internet di Admeira è inaccessibile. Su Twitter, l'impresa afferma che la pubblicità televisiva per la SSR e le emittenti private è garantita. Gli annunci destinati al Blick e al Blick am Abend per domani sono salvi, come pure quelli che appariranno questa settimana sulle pubblicazioni di Ringier Axel Springer Suisse SA (RASCH).