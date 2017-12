Anche i dettaglianti svizzeri puntano sugli insetti

La catena asiatica Nooch offre ai clienti la possibilità di aggiungere cavallette fritte ai loro piatti, ha indicato all'ats Daniel Wiesner, della società Fredy Wiesner Gastronomie, che gestisce i ristoranti.

Ogni giorno ne vendiamo alcune porzioni, ha aggiunto, precisando che "all'inizio la curiosità era grande, ma è scemata in fretta". La maggior parte dei clienti non ha nulla da ridire sul gusto degli insetti, ma si limita a un solo assaggio.

Presso Hitzberger, che dispone di diversi ristoranti di cucina rapida e naturale nella Svizzera tedesca, è da poco comparso il burger agli insetti. Ogni settimana se ne vendono un centinaio. Secondo il direttore, Andy Schwarzenbach, la degustazione richiede una certa dose di coraggio e decisione e per questo le vendite sono ancora piuttosto basse. Il responsabile sta valutando di estendere l'assortimento, per esempio con delle barrette da asporto.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, Coop ha introdotto recentemente la barretta ai grilli secchi, che va ad aggiungersi ai burger e alle polpette di insetti. "Questi prodotti si sono venduti molto bene sin dal primo giorno", secondo il servizio di stampa, che si rifiuta tuttavia di fornire dati "per ragioni di concorrenza".

La richiesta supera le attese, la curiosità è grande e i commenti positivi, precisa Coop. I prodotti agli insetti sono ormai disponibili in dodici negozi, invece dei sette iniziali. Possono inoltre essere ordinati online su Coop@home.

Anche negozi bio o siti di vendita su internet propongono prodotti di questo tipo. Secondo Farmy.ch sta crescendo l'interesse in materia: da novembre a dicembre è stato registrato un aumento delle vendite di cavallette del 50%.

L'obiettivo del produttore, la start-up Essento, è estendere i partenariati, ha indicato il suo direttore, Christian Bärtsch. Finora il commercio di insetti commestibili era limitato dal fatto che gli allevatori non riuscivano a fornire materia prima da trasformare per la distribuzione in Svizzera.

Questo problema appartiene al passato, ha rilevato Bärtsch. La maggior parte degli insetti sul mercato elvetico proviene da Paesi europei. Da poco sono però disponibili piccole quantità di animali allevati in Svizzera.

Dal maggio scorso, larve, grilli e locuste migratorie sono autorizzate per l'alimentazione umana in Svizzera. Dal 21 agosto sono proposti anche dai dettaglianti. La Confederazione è pioniera in questo settore. Nell'Ue non è infatti autorizzata la vendita di insetto quale cibo per l'uomo.