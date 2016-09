Angelina Jolie in visita ai profughi in Giordania

La star di Hollywood Angelina Jolie, ambasciatrice dell'agenzia Onu per i rifugiati, si è recata nelle ultime ore al confine tra Giordania e Siria per lanciare l'allarme per decine di migliaia di civili siriani rimasti nella zona di nessuno tra i due Paesi.